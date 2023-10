Professores queixam-se de “odiozinho de estimação” por parte do Governo

Os sindicatos de professores voltam a pressionar o Governo para a recuperação do tempo de serviço congelado (seis anos, seis meses e 23 dias). Na reunião desta segunda-feira no Ministério da Educação, que tem como ponto único o regime jurídico de habilitação profissional para a docência na educação pré-escolar e no ensino básico, o tema vai estar em cima da mesa, garante Mário Nogueira, secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof). "É uma teimosia e obstinação do Governo. Não há problema financeiro, mas sim um odiozinho de estimação aos professores", diz Mário Nogueira. Sobre a proposta do PSD - pagamento do tempo de serviço, faseado por cinco anos -, o dirigente sindical aponta um horizonte de três anos, mas sublinha que a plataforma sindical está aberta a negociar, mas não mais do que cinco anos. Por seu turno, a Federação Nacional da Educação (FNE) considerou "bastante positiva" a proposta do PSD. "O Governo prevê alguma coisa para o Orçamento de 2024 ou vai manter-se intransigente?", questiona Pedro Barreiros, secretário-geral da FNE.

Ver comentários