O braço de ferro entre professores e ministro da Educação está para durar. As últimas propostas de João Costa não satisfazem as principais revindicações dos sindicatos e as declarações do ministro deitaram mais achas para a fogueira. “A onda de contestação vai continuar a crescer se o Governo não valorizar a classe docente”, avisa Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof.









