O arranque do ano escolar com a testagem obrigatória à Covid de docentes, não docentes e alunos do 3º ciclo e Secundário agrada à Federação Nacional de Professores (Fenprof), que o defende desde o ano passado.No entanto, as orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS) ficaram muito aquém das expectativas, “por não implicarem uma redução de turmas”, disse esta quarta-feira o secretário-geral Mário Nogueira.