Professores recuam na ameaça e anunciam que não haverá greve às avaliações

Dez organizações sindicais de professores reuniram-se esta terça-feira para decidir novas "ações e lutas" pela recuperação integral do tempo de serviço, que foi chumbada na sexta-feira pelo parlamento em votação final.

Os sindicatos de professores decidiram não avançar com qualquer greve este ano letivo, apesar de não ter sido aprovada a recuperação integral do tempo de serviço congelado. Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, justificou a opção com o facto de haver "falta de interlocutor para a negociação".

Os professores reclamam a reposição de nove anos, quatro meses e dois dias de tempo de serviço congelado entre 2011 e 2017.Na sexta-feira, PSD, PS e CDS-PP reprovaram, em votação final global, o texto proveniente da comissão parlamentar de Educação para a reposição integral do tempo de serviço dos professores, que teve o apoio do BE, PCP e PEV.Como resultado desta votação, em que o PAN optou pela abstenção, fica em vigor o decreto do Governo que recupera apenas dois anos, quatro meses e 18 dias do tempo de serviço da carreira docente congelado.Com o chumbo na Assembleia da República do princípio da recuperação integral do tempo de serviço dos professores ficou afastado o cenário da demissão do Governo, que foi colocado em cima da mesa pelo primeiro-ministro, António Costa, em 03 de maio.Na sexta-feira, no exterior do parlamento, o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, prometeu continuar a luta.As duas principais estruturas sindicais de professores, Fenprof e Federação Nacional de Educação (FNE), reúnem-se hoje com mais oito organizações sindicais e, após a reunião, dão uma conferência de imprensa, em Lisboa.