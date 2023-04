O Ministério da Educação não pediu serviços mínimos para as greves de professores que se realizam a partir da próxima segunda-feira. As paralisações foram convocadas pelo STOP e vão durar quatro dias, de acordo com o Público.A plataforma de nove organizações sindicais não desiste da luta e marcou paralisações por distritos para a próxima semana.