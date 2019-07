Professores têm até hoje para decidir modalidade a adotar para recuperar tempo congelado

Os professores têm até esta segunda-feira para decidir que modalidade pretendem adotar para descongelar e recuperar dois anos, nove meses e 18 dias de trabalho.

Os professores tinham pedido o alargamento do prazo, em mais três semanas, para poder escolher a forma de recuperação parcial do tempo de serviço congelado, alegando que a quatro dias do fim do prazo continua a haver informações contraditórias e insuficientes. No entanto, de acordo com a nota da Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE) enviada para as escolas, o Governo considerou que os professores têm até esta segunda-feira para decidir.

Numa publicação no site da FENPROF, a organização sindical defende que "era escusada a nota da DGAE a informar as escolas que os professores poderiam entregar os seus requerimentos até 1 de julho", pode ler-se.



Para os sindicalistas os motivos para o pedido de alargamento do prazo "são mais do que justificadas", principalmente devido "ao atraso nos esclarecimentos da DGAE/ME, a imprecisão de alguns deles e a sua insuficiência relativamente ao número de situações que se colocam".

A FRENPROF destaca ainda as "dificuldades acrescidas criadas em algumas escolas"; "a complexidade de cada situação, não se aplicando qualquer norma-tipo e obrigando a uma verificação caso a caso"; "o esforço que tem estado a ser feito por todas as entidades que procuram responder às legítimas dúvidas dos professores, com centenas de casos colocados"; e "o momento extremamente exigente do ano letivo".