Há escolas que estão a convocar os professores para reuniões de avaliação presenciais a partir de dia 21. Isto apesar de as normas definidas pela Direção-Geral de Saúde para este ano letivo determinarem que se “devem suspender eventos e reuniões com um número alargado de pessoas” e “privilegiar a via digital para todos os procedimentos administrativos, sempre que possível”.