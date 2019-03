Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professores tentam encontrar solução com ajuda dos partidos

Negociação do tempo de serviço terminou esta segunda-feira sem acordo.

Por Bernardo Esteves | 09:22

Governo e professores fecharam esta segunda-feira as negociações pela recuperação do tempo de serviço congelado sem chegar a acordo, com os sindicatos a exigir 9 anos, 4 meses e 2 dias e o Governo a oferecer apenas 2 anos, 9 meses e 18 dias.



Mário Nogueira, da Fenprof, disse que a negociação foi "uma farsa carnavalesca", tendo os sindicatos prescindido da negociação suplementar porque seria "inútil". Já o ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues garantiu que a negociação foi "séria" e que o Governo vai "brevemente" aprovar o diploma que devolve mais de dois anos aos docentes.



Os professores viram-se agora para a procura de uma solução na Assembleia da República e reúnem-se já na quinta-feira com os grupos parlamentares. Para haver fumo branco seria necessário que o PSD se juntasse a PCP e BE numa solução que devolvesse os mais de 9 anos.



Questionado sobre greves aos exames nacionais, Nogueira anunciou que os sindicatos vão "perguntar aos professores até onde estão dispostos a ir nesta luta", em plenários que se realizam nas escolas entre os dias 11 e 20. As ações a adotar serão anunciadas na manifestação de dia 23, em Lisboa.