Os professores, auxiliares e demais profissionais das escolas do primeiro ciclo e jardins de infância do concelho da Marinha Grande foram este fim de semana sujeitos a um teste rápido à Covid-19, por iniciativa da câmara municipal, para garantir um regresso seguro às aulas.A operação de testagem, a 400 pessoas, decorreu no Edifício da Resinagem e foi preparada num curto espaço de tempo. “Temos uma equipa fantástica no centro de saúde e, por isso, facilmente pudemos agilizar este processo em conjunto com os agrupamentos de escolas”, disse aoCidália Ferreira, presidente da Câmara da Marinha Grande, adiantando que o objetivo era “eliminar qualquer foco de contágio”. Todos os testes deram negativo, o que representa “satisfação e tranquilidade”.