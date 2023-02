Professores voltam a concentrar-se este sábado em Lisboa para nova manifestação

Stop acredita que portugueses estão solidários com reivindicações dos professores

O coordenador do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (stop) acredita que os portugueses estão solidários com as reivindicações dos professores, apontando que a sociedade está farta do aumento do custo de vida e de "uns poucos que ficam com muitos milhões".

Várias centenas de pessoas estão concentradas no cimo do Parque Eduardo VII, em Lisboa, a aguardar que possam caminhar até à Assembleia da República, numa manifestação convocada pelo stop, a quarta desde dezembro de 2022.