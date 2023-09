No primeiro protesto em Lisboa desde o arranque do ano letivo, centenas de professores e funcionários manifestaram-se esta sexta-feira junto à Presidência do Conselho de Ministros (PCM) e à Assembleia da República. Na concentração marcada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) no fim de uma semana de greve nas escolas, foi pedida a demissão do ministro da Educação.









