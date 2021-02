Profissionais apresentam queixa e pedem expulsão da Bastonária da Ordem dos Enfermeiros

Acaba de ser entregue uma queixa contra Ana Rita Cavaco no Conselho Jurisdicional da Ordem dos Enfermeiros. É pedida a expulsão da Bastonária, num documento subscrito por 16 enfermeiros. Em causa estão algumas das publicações de Ana Rita Cavaco na rede social Facebook.A 3 de Janeiro, escreveu a Bastonária: "A Ministra da Justiça diz que tem todas as condições para continuar. Tem tantas como a aminha avó que já morreu". "Vou dizer o que penso, até morrer! E se me Foderem muito a cabeça. Depois de morrer venho cá dizer o resto". Uma outra publicação diz respeito à Presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, a quem Ana Rita Cavaco se referiu como "A gorda fura filas", a propósito do roubo de vacinas contra a covid-19. O comentador Daniel Oliveira também foi visado - " O Daniel Oliveira e outros que como ela não passam de um esterco que fala de mim para ter palco e nunca ganhou eleições na vida […] E não existem sobras de vacina, seu esterco. Defensor de fura filas. Aprende a não falares do que não sabes, não é a tua área. A tua área é mais vigarices com graus académicos. Eu sou mestre, tu não, cumprimentos ao teu Pai" (poeta Herberto Hélder que morreu em 2015).Os subscritores da queixa contra Ana Rita Cavaco consideram que existe uma violação grave, reiterada e com dolo direto de algumas das normas e deveres deontológicos dos membros da Ordem dos Enfermeiros, como o respeito pela dignidade humana e a dignificação da Ordem e da profissão. Assim, pedem que seja aplicada a expulsão, que é a pena disciplinar máxima.