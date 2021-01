Profissionais de saúde a agendar vacinação da Covid-19 porta a porta? Cuidado! DGS deixa alerta

Na publicação do Facebook pode ler-se que "o agendamento da vacina não é feito ao domicílio".









Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou esta sexta-feira que há quem se faça passar por profissional de saúde para agendar vacinação contra a Covid-19.Na publicação do Facebook pode ler-se que "o agendamento da vacina não é feito ao domicílio".

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 274.474 homens e 334.471 mulheres, referem os dados da DGS, segundo os quais há 191 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que estes dados não são fornecidos de forma automática.Do total de vítimas mortais, 5.159 eram homens e 4.761 mulheres.O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.Do total de 9.920 mortes, 6.688 atingiram pessoas com mais de 80 anos, 2.028 com idades entre os 70 e os 79 anos e 825 tinham entre os 60 e os 69 anos.A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 2.092.736 mortos resultantes de mais de 97,4 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.