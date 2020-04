Profissionais de saúde do hospital de Beja em quarentena após operação a idosa com coronavírus

Uma equipa de nove profissionais de saúde do hospital de Beja está de quarentena depois de ter assistido e operado uma idosa infetada com coronavírus.Três bombeiros da corporação de Ourique, que procederam ao transporte da idosa, utente de um lar no concelho de Mértola, estão também em quarentena.Segundo o que oapurou junto de fonte hospitalar, foram já tomadas todas as medidas de segurança relativamente a este caso. O serviço de ortopedia, onde a doente foi primeiramente assistida devido a uma fratura na perna, não foi contudo encerrado.