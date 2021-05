Apreensivos por ainda não terem sido vacinados, um grupo de profissionais de saúde do setor privado da cidade de Beja escreveu uma carta ao Presidente da República, à ministra da Saúde e ao coordenador da ‘task force’ a denunciar a situação.Recorde-se que a 27 de janeiro este grupo de profissionais de saúde já tinha exposto a situação à Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, com o ...