Mais de sete mil profissionais de saúde foram chamados para formação nos primeiros seis meses deste ano para saber o que fazer perante uma agressão. As medidas de autoproteção da PSP recomendam não usar lenços ou gravatas no sentido de não serem agarrados ou manietados pelos agressores. Na formação realizada no Hospital Professor Fernando Fonseca, na Amadora, é também indicado às profissionais para não usarem o cabelo solto.









No espaço de um ano praticamente dobraram os casos de violência notificados junto da Direção-Geral da Saúde. Nos primeiros dez meses do ano foram reportadas 1347 situações, enquanto em igual período do ano passado ocorreram 711 casos.

A evolução crescente dos casos de violência leva a que os médicos reclamem cada vez mais botões de pânico nos hospitais ou centros de saúde. O coordenador do Gabinete de Segurança para a Prevenção e combate à violência contra os Profissionais de Saúde, subintendente Sérgio Vaz Barata, indicou que em 2019 existiam 292 destes equipamentos e no ano passado foram atingidos os 821 botões de pânico. Apesar do reforço da segurança, “24% dos profissionais de saúde apontam insegurança no local de trabalho e 37% consideram inadequadas as medidas de segurança existentes”, referiu Sérgio Vaz Barata, esta quinta-feira, no seminário ‘Violência no Setor da Saúde: Da Prevenção à Ação’, em Lisboa.

Profissionais de saúde recebem alerta para cabelo solto e uso de gravata para evitar agressões

Na apresentação dos trabalho, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, indicou “a existência de 551 equipas no trabalho de prevenção”, acrescentando “um total de 110 mil situações acompanhadas no âmbito do trabalho preventivo”.





O dados reportados com base na plataforma ‘Notifica’ indicam que entre 2021 e este ano subiram de 92 para 148 as agressões físicas. Nas agressões realizadas pelos próprios profissionais de saúde a colegas houve também um expressivo aumento de casos reportados, de 85 para 175.





Móveis como barreira para fuga







Leia também Portugal no topo mundial na vacinação mas sem vencer a Covid-19. Recorde a primeira inoculação Na formação para a prevenção da violência, os profissionais de saúde aprendem a possibilidade de colocaram os móveis como uma barreira no consultório, para num potencial caso de agressão conseguirem escapar. n

Apoio jurídico e psicológico



A rede de apoio psicológico a profissionais de saúde vítimas de violência no local de trabalho está presente em 67 instituições do Serviço Nacional de Saúde e a rede de apoio jurídico está, por sua vez, em 56 instituições. n





Mais de 300 ações de formação



Nos primeiros seis meses do ano foram realizadas 227 ações de formação por instituições de saúde e 139 ministradas por elementos da PSP/GNR a médicos, enfermeiros e assistentes técnicos e profissionais. n





Apelo para 70 mil idosos tomarem dose de reforço



A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, apela para que as cerca de 70 mil pessoas com mais de 80 anos que ainda não tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para “o fazerem o quanto antes”. Adianta Graça Freitas que, na população com idade entre os 50 e os 60 anos, ainda antes do final do ano, será criada a possibilidade de tomarem a dose de reforço. O objetivo é vacinar três milhões .





Agressão conduz ao desânimo profissional



O presidente da Administração Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Luís Pisco, indicou que a agressão conduz ao desânimo na profissão. n





sns aponta prevenção como prioridade



O diretor-executivo do SNS, Fernando Araújo, indicou a prevenção como prioridade com o envolvimento dos profissionais de saúde. n





Inspeção recomenda maior investimento



Graça Teixeira, da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, recomendou maior investimento nos hospitais nas medidas de prevenção . n