Profissionais do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa homenageados

A cozinha improvisada foi colocada em frente ao Hospital de Penafiel. Durante várias horas, o Chef Chakall confecionou 500 refeições de Paella de Frango, Marisco e Vegetariana que depois foram distribuídas pelos profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, um dos mais fustigados pela pandemia de Covid-19.



"Cuidar de quem cuida de nós" é a iniciativa do Chef argentino que pretende prestar uma homenagem a todos os profissionais que há um ano não têm mãos a medir para travar a pandemia. "Tínhamos de vir aqui, foi um dos hospitais que mais sofreu com a pandemia no ano passado", lembrou o Chakall.





O Centro Hospitalar agradeceu a iniciatvia. "Foi um momento positivo, que deixou um sorriso visível no rosto dos colaboradores", pode ler-se numa publicação nas redes sociais.