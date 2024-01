Profissional de saúde com tuberculose terá tido contacto direto com 160 recém-nascidos no Hospital de Viseu

As autoridades de saúde pública da Administração Regional de Saúde do Centro

Um profissional de saúde do Hospital de Viseu diagnosticado com tuberculose poderá ter entrado em contacto direto com mais de 160 bebés recém-nascidos, avança a TVI/CNN Portugal.Segundo a mesma fonte, o profissional de saúde terá apresentado sintomas de uma gripe em meados de novembro, altura em que entrou em contacto direto com as crianças. No entanto, só este mês teve o diagnóstico.iniciaram rastreios esta semana. Os bebés foram submetidos a raio-X aos pulmões para despistar a existência da bactéria nos pulmões.Para já não foram sinalizadas lesões compatíveis com a doença.A segunda fase de diagnóstico ocorre em duas semanas, nomeadamente com análises ao sangue e teste cutâneo da tuberculina.Alguns bebés já estão a tomar medicação, embora não tenham o diagnóstico confirmado. A medida gerou revolta entre alguns pais das crianças internadas por os medicamentos administrados poderem ter efeitos secundários.