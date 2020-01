Profissões do século XIX continuam a ser as preferidas dos jovens

Médico, professor, veterinário, polícia, gestor ou engenheiro, profissões que já existiam no século XX e até no século XIX, continuam a ser algumas das mais desejadas pelos jovens, revelam novos dados do estudo PISA da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)."São dados preocupantes, o estudo mostra que há demasiados jovens a ignorar ou sem conhecer o novo tipo de profissões que estão a surgir como resultado da digitalização", afirmou Andreas Schleicher, diretor da OCDE para a área da Educação.O estudo revela que a concentração nas mesmas profissões está a aumentar, com 53 % das raparigas e 47 % dos rapazes a optar por apenas dez áreas, segundo dados de 2018 relativos a 41 países da OCDE.Em Portugal as taxas são ainda mais elevadas: 58% dos rapazes optam pelas mesmas áreas, assim como 54% das raparigas. Jovens carenciados são os que mais escolhem entre menos opções.