Programas contra o abandono escolar com cada vez mais sucesso no ensino básico

Foram 27.429 o total de alunos beneficiários dos diversos programas de sucesso escolar da Associação EPIS - Empresários Pela Inclusão Social, em 2022. A EPIS tem como objetivo o combate ao insucesso e ao abandono escolar de jovens que vivem em contextos socioeconómicos desfavorecidos. Entre 2021 e 2022 registou-se um aumento de 30% no número de alunos que integraram os programas da EPIS.

Segundo comunicado, em 2022 foram atribuídas 163 bolsas sociais para que os jovens pudessem prosseguir os estudos no ensino secundário, licenciatura e mestrado.





A EPIS dá ainda conta que no terceiro período de 2021/22, o sucesso escolar voltou a aumentar, após os impactos negativos da pandemia, sendo que o sucesso escolar dos alunos EPIS do 1.º ciclo atingiu os 98,9%. "Em particular, a percentagem de alunos de risco que passaram de ano foi de 97,0% em 2022, o valor mais elevado de sempre", dizem. Já nos ciclos seguintes, o sucesso escolar atingiu os 86,4%.A EPIS tem ainda um programa de promoção de bem-estar mental nas escolas, o 'Por ti', que pretende contibuir para o "desenvolvimento de competências de regulação emocional que contribuam para estilos de vida mentalmente mais equilibrados".

A EPIS é o maior parceiro privado do Ministério da Educação e do Governo Regional dos Açores no combate ao insucesso e abandono escolar.