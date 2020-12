Proibido desembarque em Portugal de tubarão anequim capturado no Atlântico Norte a partir de 2021

Portugal vai proibir a partir de 01 de janeiro de 2021 o desembarque de tubarão anequim capturado no Atlântico Norte, anunciou esta quinta-feira o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

A decisão decorre, anunciou esta quinta-feira o ICNF em comunicado, dos sinais de "degradação acelerada" de 'stocks' da espécie, em particular no Atlântico Norte, "pondo em causa a sustentabilidade da sua exploração".

O ICNF explica que o principal objetivo para a captura do tubarão anequim (Isurus oxyrinchus) é o comércio internacional dos seus produtos, que se encontra regulado, desde 2018, pela Conferência das Partes da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção (CITES).

Por esse motivo é preciso emitir documentos CITES para que se possam introduzir na União Europeia espécimes capturados em águas internacionais, sendo esses documentos emitidos pelo ICNF no caso de Portugal.

Explica o ICNF no comunicado que como não há medidas para aumentar os 'stocks' de tubarão anequim no Oceano Atlântico "a União Europeia decidiu emitir uma opinião negativa à introdução proveniente do mar de espécimes desta espécie provenientes do Atlântico Norte, que é vinculativa para todos os Estados Membros".

"Pelo exposto, a partir do próximo dia 1 de janeiro de 2021, o ICNF não emitirá documentos para introdução de espécimes capturados em águas internacionais do Atlântico Norte", diz o ICNF no comunicado.