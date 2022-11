Projeções da OMM apontam para anos mais quentes registados entre 2015 e 2022

Se as projeções para este ano se confirmarem, os oito anos de 2015 a 2022 serão os mais quentes jamais registados, alertou este domingo a Organização Meteorológica Mundial (OMM) num relatório em que faz uma "crónica do caos climático".

"No momento em que começa a COP27, o nosso planeta envia um sinal de perigo", comentou o secretário-geral da ONU, António Guterres, numa mensagem de vídeo difundida em Sharm el-Sheikh.

Esta "crónica do caos climático" mostra claramente que "a mudança se processa a uma velocidade catastrófica", devastando vidas "em todos os continentes", acrescentou, apelando para uma resposta através de "ações ambiciosas e credíveis" durante as duas semanas desta conferência sobre o clima no Egito.