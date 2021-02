Projeto combate isolamento social de doentes internados com videochamadas

‘Estou’ é o projeto pioneiro que o Serviço de Medicina Interna do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa vai integrar. O objetivo é combater o isolamento social dos doentes internados, recorrendo às novas tecnologias.



A pandemia da Covid-19 trouxe restrições às visitas hospitalares e esta será mais uma forma encontrada e aproximar e facilitar a comunicação dos doentes com as famílias e tranquilizá-las.





Segundo nota do hospital, com este projeto, sem fins lucrativos, os doentes vão poder realizar videochamadas, sem limite de tempo e sem necessitarem de ajuda dos profissionais de saúde. O serviço é gratuito para os doentes e famílias.Dessa forma, "utilizando tablets, cedidos ao Serviço, e um software específico muito simples, reduzem-se as barreiras para os doentes menos familiarizados com as novas tecnologias", refere a Unidade Hospitalar.

O tablet é utilizado individualmente e, no final do internamento, o equipamento é higienizado, ficando pronto para ser reconfigurado e colocado à disposição de outro doente.