Projeto ‘Crescer com Afetos’ ajuda prematuros do Hospital de Penafiel

"Crescer com a Afetos" é um projeto pioneiro de apoio à parentalidade da Unidade de Neonatologia do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa. Foi criado pelos responsáveis do serviço com o objetivo de ajudar os bebés prematuros e as suas famílias. Filipa Miranda, pediatra e coordenadora do projeto, explica que a iniciativa tem várias fases. "O projeto implicou um grande esforço de todos os elementos do grupo, desde médicos, enfermeiros, a auxiliares e uma série de mudanças na unidade", explica a pediatra do serviço de neonatologia num vídeo publicado pelo hospital. Numa primeira fase, o projeto promove o ‘toque nutritivo’, cuja função é facilitar o primeiro vínculo entre os pais e o prematuro. "Muitas vezes os pais quando veem os bebés têm medo e dificuldades de tocar. Nesta fase promovemos esse contacto e ajudamos a ultrapassar o medo", explica Filipa Miranda. Na Unidade de Neonatologia, os pais são também confrontados com o ‘método canguru’, uma técnica, onde são usadas faixas de tecido, de forma a ter o prematuro junto ao corpo, promovendo, dessa forma uma ligação mais próxima entre ambos. "Está provado que com este método, os bebés evoluem melhor, fazem menos baixas de frequência cardíaca e menos baixas de saturação. Está ainda provado que evoluem melhor ao longo do internamento", esclarece. Ainda durante o internamento, este projeto tem a missão de ensinar aos pais técnicas de massagem - que não se esgotam no hospital, ou seja, depois dos bebés receberem alta, é-lhes oferecido um curso de massagem infantil. Os pais têm ainda acesso a toda a informação necessária e apoio através de uma página na rede social Facebook e de uma linha de apoio telefónica.

Se os pais são parte fundamental na recuperação de um bebé prematuro, não menos importante são os irmãos – no caso de existirem. Nesse sentido, esses também são contemplados e chamados a participarem no processo, através de apoio diferenciados. São incentivados a levar para o serviço uma fotografia e a fazer um desenho que são depois colocados junto da incubadora de forma a mostrar que são parte da família. Além disso, recebem ainda um boneco de arroz, que é enchido com o peso do prematuro, para que o usem em casa como se fosse o irmão.

A Unidade de Neonatologia do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa foi criada em 2003 e tem quatro postos de cuidados intensivos e oito de intermédios, cujo limite é, muitas vezes, ultrapassado, sobretudo nos cuidados intermédios.