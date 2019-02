Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Projeto de cirurgia gratuita às cataratas beneficia 33 idosos de Idanha-a-Nova

Dados foram divulgados pelo município local.

Por Lusa | 13:29

O projeto de apoio a idosos de Idanha-a-Nova no acesso a cirurgia às cataratas já beneficiou 33 pessoas desde 2017, anunciou esta quinta-feira o município local.



"Foram selecionados mais 12 utentes que beneficiaram de consulta pré e pós-operatórias e cirurgia às cataratas, sem encargos para os mesmos, numa ação suportada pelo Câmara de Idanha-a-Nova e a Fundação Álvaro Carvalho", explica, em comunicado, este município do distrito de Castelo Branco.



O projeto, estabelecido em 2017, entre a Câmara de Idanha-a-Nova, Centro Municipal de Cultura e Desenvolvimento e a Fundação Álvaro Carvalho (FAC), inclui a cirurgia às cataratas e consultas pré e pós-operatórias de uma forma gratuita.



"A parceria já permitiu intervencionar até à data 33 pessoas que viram a sua qualidade de vida melhorar com a recuperação da visão ou a redução significativa do impacto da doença", lê-se na nota.



À semelhança dos anos anteriores, a iniciativa tem continuidade este ano, em articulação entre os médicos do Centro de Saúde de Idanha-a-Nova e a FAC, na vertente de avaliação clínica e seguindo os critérios de prioridade clínica e social.



No âmbito da missão de apoio social da FAC, o município de Idanha-a-Nova e os seus parceiros mantêm o desígnio de continuar a contribuir para a melhoria de condições de saúde dos seus munícipes, dando resposta às necessidades da população do concelho.