Com início em 2015 em Portugal, ligado à pastoral universitária da Diocese de Lisboa, o projeto tem uma natureza cristã, para ao longo do verão proporcionar aos jovens católicos formação humana e, ao mesmo tempo, prestar serviço.



Jovens universitários católicos portugueses proporcionam um “verão diferente” a dezenas de crianças na ilha cabo-verdiana de Santo Antão, no âmbito do Projeto+.Com início em 2015 em Portugal, ligado à pastoral universitária da Diocese de Lisboa, o projeto tem uma natureza cristã, para ao longo do verão proporcionar aos jovens católicos formação humana e, ao mesmo tempo, prestar serviço.

“Desde cedo percebemos que estamos e viemos todos para o mesmo, e é muito importante que estejamos todos com a mesma mentalidade e com o mesmo espírito missionário. Tem sido um trabalho muito bom”, afirmou à agência Lusa Mafalda Martinho, chefe geral do Projeto+ em Cabo Verde.





Desde 2018, com interrupção em 2020 devido à pandemia, os grupos aterram em Cabo Verde para, durante cerca de um mês, realizarem missão no concelho de Paul, no extremo Nordeste da ilha de Santo Antão.