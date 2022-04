Projeto do Iscte foi o único a conseguir apoio do Ministério das Finanças antes de João Leão ser vice-reitor

Nos últimos cinco anos, houve apenas um projeto da área de competência tutelada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) a conseguir apoio direto pela dotação centralizada do Ministério das Finanças: o Centro de Valorização do Conhecimento e Transferência de Tecnologias (CVCTT). A verba destinada só é atribuída por despacho do ministro das Finanças, à data João Leão, que acabou por ser nomeado vice-reitor precisamente do Iscte, dois dias após deixar o Governo.

A informação é adiantada ao Público por Manuel Heitor, ex-ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que assume que foi o MCTES que "instruiu o processo" para garantir o apoio em causa, como faz para outros, mas que o único a conseguir a ajuda acabou mesmo por ser o CVCTT. O antigo governante lamenta ao jornal "não ter havido mais projetos apoiados".

O CVCTT conseguiu garantir assim, em 2019, um financiamento de 4,8 milhões de euros, no âmbito do programa Portugal 2020. A proposta de orçamento do Estado para 2022, já apresentada, prevê oito milhões de euros para esta iniciativa. Destes, 5,2 milhões de euros são da dotação centralizada do Ministério das Finanças.

João Leão garante ao mesmo jornal que não teve intervenção na decisão que ditou a inclusão do financiamento público ao Centro de Valorização do Conhecimento e Transferência de Tecnologias no OE 2022.