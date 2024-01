Projeto ofereceu companhia a Zulmira e deu um quarto a Lucas para estudar em Coimbra

Lucas tinha acabado de entrar na Universidade de Coimbra e não encontrava um quarto a preços que pudesse suportar. A solução surgiu a partir de um projeto que lhe abriu a porta da casa de Zulmira, de 68 anos.

Lucas Cruz, de 18 anos, entrou, neste ano letivo, na segunda fase de acesso, no curso de Ciências da Educação na Universidade de Coimbra (UC), mas depois da felicidade inicial de ingressar no curso que queria e naquela que tinha sido a sua primeira opção, veio a dificuldade de encontrar alojamento, num momento em que se verifica um aumento dos preços no mercado privado de arrendamento.

As residências universitárias não tinham vagas e os preços que encontrou de quarto "não eram os mais amigáveis", recordou à agência Lusa o estudante de Esposende.

"Tornava-se difícil conseguir ficar num quarto alugado. Foi uma situação complicada", contou.

Nas pesquisas que foi fazendo à procura de uma solução, encontrou o projeto "Abraço de Gerações", criado em 2023, em Coimbra, através do qual estudantes universitários podem receber alojamento gratuito em casa de uma pessoa idosa da cidade e, em troca, asseguram companhia e algum apoio em tarefas domésticas.

"Eu vi o projeto [...] e acabei por me candidatar. Foi a melhor escolha que fiz", afirmou.

De seguida, entrou em ação a equipa do projeto dinamizado pela Associação Cozinhas Económicas Rainha Santa Isabel (ACERSI) e coordenado por Teresa Sousa, que faz uma avaliação socioeconómica e psicológica do estudante e das pessoas mais velhas que queiram participar no programa.

Após essa avaliação que determina a seleção ou exclusão de candidatos (no caso dos estudantes, avaliação de traços de personalidade; no caso dos idosos, avaliação de declínio cognitivo, demência e execução de atividades da vida diária), a equipa faz uma espécie de teste de compatibilidade entre os participantes e contacta as duas partes.

Face à situação de urgência de Lucas, que já estava a faltar às aulas há semana e meia por não encontrar um quarto, a equipa acelerou o processo e rapidamente Lucas e Zulmira Santos se encontraram.

"Demo-nos muito bem", lembrou o estudante, que, passado um dia daquele primeiro encontro, mudou-se para a casa de Zulmira, médica psiquiatra de 68 anos, reformada há pouco tempo e que já se tinha inscrito no projeto no final do ano letivo 2022/2023.

Já Zulmira Santos lembra-se de ter ficado um pouco receosa, inicialmente, por o projeto lhe indicar um rapaz, quando "tinha pedido uma rapariga".

"Fomos ao encontro e de imediato achei que não tinha qualquer problema, que os problemas tinham ficado por ali. Correu tudo bem e preocupava-me a situação de urgência que o Lucas tinha", recordou a médica, sublinhando que o facto de haver um projeto por trás, que assegura apoio e acompanhamento, deu-lhe outra segurança na tomada de decisão.

"Acho que não podia ter pedido melhor e, para o tempo que passou, acho que nos damos muito bem e parece que nos conhecemos há anos", afirmou Lucas.

Zulmira corrobora: "Tem sido uma experiência espetacular. Excedeu as minhas expectativas".

Para a antiga clínica, sabe-lhe bem ter "alguém em casa com quem partilhar aspetos da vida, trocar impressões, ver séries".

Passados mais de três meses desde que se conheceram, Zulmira fala de Lucas como "um companheirão" com "sentido de humor" e que faz para que a coabitação "corra bem".

O projeto não pretende apenas dar uma solução de habitação para estudantes através de uma simples troca -- companhia por um quarto -, mas criar relações efetivas e reais entre pessoas de gerações distintas.

No caso de Zulmira e Lucas, é isso que está a acontecer.

"Penso que o enriquece e a mim também me enriquece", frisou Zulmira.

No dia-a-dia, é a companhia que mais valoriza, já que neste projeto são escolhidas pessoas com autonomia, mas Lucas dá também algum apoio em "pequenas tarefas domésticas".

"O Lucas está sempre [presente]. Sabe quais são [as tarefas em que preciso de ajuda] e não é preciso dizer-lhe, que ele está lá sempre para saber quando é que há de pôr a mão", afirmou.

Ao longo de três meses, para além das séries, os dois acumulam horas de conversas, já que gostam de conversar "sobre tudo e mais alguma coisa", disse ainda Zulmira.

"Desabafamos sobre coisas da nossa vida que pouca gente sabe", acrescentou Lucas, sublinhando que vê a relação que criou com Zulmira como sendo "praticamente família".

Teresa Sousa, coordenadora do projeto, não poderia estar mais satisfeita com este caso.

"Não nos interessa ter muita quantidade, mas qualidade. Ficamos felizes se integrarmos mais pessoas, mas interessa-nos a qualidade do programa e das relações que se criam entre pessoas que não se conhecem de lado nenhum e, passado algum tempo, passam a ser família", afirmou.

O projeto, de momento, tem três jovens em casas de três idosos de Coimbra e seis estudantes avaliados e com perfil ajustado ao programa, mas sem capacidade de resposta do outro lado.

Para exemplificar a discrepância da procura entre os dois lados, Teresa Sousa recordou que já receberam cerca de 100 candidaturas de estudantes e apenas dez de idosos desde o arranque do projeto, que ganhou uma maior atenção depois de ser apoiado pela Meo, que disponibiliza um "acesso vantajoso" a pacotes dos seus serviços e que agrega ainda as respostas que existem deste género a nível nacional no site partilhacasa.pt.

"Precisamos de mais pessoas idosas que abram a porta da sua casa e se sintam confiantes e que acreditem neste programa, porque é um programa que é sério, em que há uma avaliação e acompanhamento do processo e não é preciso haver receio", vincou Teresa Sousa.

Zulmira enalteceu a partilha construída ao longo de tempo e apontou para coisas tão simples como tomar o pequeno-almoço acompanhada.

"É uma coisa que não tinha há algum tempo, há uns seis ou sete anos, e sabe muito bem essa companhia. A casa fica mais cheia", sublinhou.

Para além da casa cheia, há também um sentimento de altruísmo que a levou logo na primeira hora a contactar o projeto, assim que leu sobre ele no jornal Diário de Coimbra.

"Poder ajudar alguém que quer estudar, que tem vontade de estudar, isso dá-me uma satisfação enorme, de poder contribuir para o futuro dele", salientou.

Os interessados em participar no "Abraço de Gerações" podem fazê-lo através do 'site' partilhacasa.pt, através do contacto 969372028 ou do 'e-mail' asso.coz.eco@acersi.pt.