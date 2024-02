Projeto para três novos tribunais no Porto ficam na gaveta

“Havia um projeto muito interessante, com protocolo assinado com o então ministro da Justiça, António Costa, para três novos tribunais na cidade do Porto e não se fez nem um.” Nuno Cardoso, que liderou o município de 1999 a 2001, lamenta que os tribunais da cidade se mantenham em condições precárias.





CM que, à época, previa-se instalar os juízos criminais no imóvel de uma antiga escola no topo da Avenida 25 de Abril, junto à Praça das Flores. Na altura, pensava-se também colocar o Tribunal de Família e Menores no local onde está, de forma provisória há décadas, o parque de estacionamento da Trindade, que seria desmontado. Os juízos cíveis ficariam num terreno junto à atual estação de metro da Casa da Música, na Boavista.



O antigo autarca diz aoque, à época, previa-se instalar os juízos criminais no imóvel de uma antiga escola no topo da Avenida 25 de Abril, junto à Praça das Flores. Na altura, pensava-se também colocar o Tribunal de Família e Menores no local onde está, de forma provisória há décadas, o parque de estacionamento da Trindade, que seria desmontado. Os juízos cíveis ficariam num terreno junto à atual estação de metro da Casa da Música, na Boavista.

Mais de 20 anos depois, o Tribunal de S. João Novo, que julga os processos criminais mais mediáticos, tem as condições já precárias agravadas. No mais recente relatório da Procuradoria-Geral Regional do Porto (2022) era indicado que, “em muitos departamentos e tribunais, as instalações onde trabalham os magistrados são absolutamente decadentes e em ruína”.