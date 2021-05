Projeto quer aumentar socialização e combater o isolamento a 200 idosos de Coimbra

O Projeto QuintAAL prevê intervir junto de 200 idosos com mais de 65 anos, do concelho de Coimbra, para combater o isolamento social e atuar na melhoria da qualidade de vida, anunciou hoje a entidade promotora.

O projeto, promovido pelo CASPAE, quer ainda contribuir para a redução do declínio cognitivo e para fortalecer a rede de suporte e apoio a pessoas vulneráveis e carenciadas.

A iniciativa integra ações de capacitação da população idosa, em áreas como a da saúde, literacia digital, segurança e autocuidado.

Na ação, vão ser utilizados de meios tecnológicos, que apoiam os idosos nas "necessidades básicas de segurança e saúde, promovendo a estimulação cognitiva, o contacto e o bem-estar".

Aos participantes, prevê-se um aumento de 30% de melhoria da perceção da qualidade de vida, pois possibilita o "reforço da proximidade com os cuidadores e familiares, facilitando um acompanhamento mais adequado que contribui para o aumento da tranquilidade e do bem-estar emocional de todos", lê-se em nota de imprensa.

"Os idosos têm-se revelado bastante recetivos e interessados no projeto, por sentirem que existe uma verdadeira preocupação com eles, principalmente pelos momentos em que estão mais sozinhos, sobretudo devido ao estado atual de pandemia covid-19", disse a coordenadora geral do Projeto QuintAAL, Sofia Madureira citada em nota.

O Projeto QuintAAL promovido pelo CASPAE, decorre em parceria com o centro sócio-cultural polivalente de São Martinho, o centro paroquial de bem-estar social de Almalaguês e centro de apoio social de Souselas.

A iniciativa é financiada através do Programa de Parcerias para o Impacto, do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, no âmbito da Iniciativa Portugal Inovação e Social, cofinanciado pela União Europeia.