Projeto social "Fábrica dos Sonhos" em risco de fechar por falta de apoio financeiro

O projeto social "Fábrica dos Sonhos", situado no Bairro do 2º Torrão, na Trafaria, está em risco de fechar já em janeiro de 2020.



A associação garante às cerca de 50 crianças daquele bairro um espaço para brincar, aprender, estudar e crescer em segurança uma vez que funciona de forma gratuita.



O programa, com "atividades ludico-pedagógicas e uma visão solidária e humanitária", é dirigido às crianças residentes no Bairro do 2º Torrão na Trafaria que vivem com poucas condições.



A associação decidiu criar uma angariação de fundos para conseguir continuar a proporcionar a estas crianças meios para crescerem de forma digna e saudável.

Esta sexta-feira, a associação ganhou contornos na areia pelas mãos de Vítor Raposo. "... sem sabermos, o Vítor Raposo entrega-se ao pedido que o nosso voluntário Luis Zagallo lhe fez secretamente: 'eles estão em risco de fechar, desenha-os na areia'", lê-se numa publicação feita no Facebook.



Na mesma página, a associação afirma ainda: "faltam-nos 27.241 euros para enfrentar os 12 meses que se seguem... e a esperança caiu por terra com a candidatura financeira rejeitada esta semana pela Câmara Municipal de Almada, com o motivo: 'A candidatura propõe desenvolver atividades com crianças e jovens em espaço físico que não está legalizado nem licenciado para o efeito. Assim, não cumpre os requisitos necessários para beneficiar de apoio público municipal.'"



O projeto promete, no entanto, continuar a lutar e mantém a esperança.