Projeto solidário entrega camas ao Hospital de Ovar

O Hospital Dr. Francisco Zagalo, em Ovar, recebeu seis camas articuladas elétricas, doadas pelo projeto Aconchegar, promovido pela Fundação de S. João de Deus e pela International Association of Microsoft Channer Partners. A oferta vai beneficiar o serviço de Medicina Interna, ampliado há dias de 16 para 21 camas.

Além das camas, foram ainda oferecidos seis colchões anti-escaras, 12 guardas metálicas universais e seis suportes de soro. "Esta louvável iniciativa solidária, focada em aumentar os equipamentos nos hospitais em tempo de pandemia, é um exemplo do envolvimento da sociedade civil nesta fase crítica que vivemos, num gesto que não podemos deixar de enaltecer", afirmou o presidente do Conselho Diretivo do hospital, Luís Miguel Ferreira.

"O projeto Aconchegar nasceu como resposta a uma necessidade: a de levar conforto a todos os que mais precisam. A pandemia da Covid-19 expôs fragilidades, como a falta de camas nos hospitais e nas estruturas de retaguarda", referem os promotores.