Projeto vai criar cartão único para viajar em transportes públicos no país

O projeto 1Bilhete.pt, cujo investimento vai rondar os 2,7 milhões de euros, vai permitir, na sua primeira fase, criar um cartão único para viajar em transportes públicos no país, anunciou esta sexta-feira o secretário de Estado da Mobilidade Urbana, Jorge Delgado.

"1Bilhete.pt é o nome apelativo que encontrámos para chamar a este projeto e o primeiro passo que estamos a dar é ao nível do suporte físico. É mesmo resolver o problema de podermos ter apenas um tipo de suporte para viajar em qualquer ponto do país, seja ele um cartão, seja ele uma aplicação, um telemóvel, seja até a utilização do cartão bancário", explicou.

O projeto 1Bilhete.pt, que visa a criação de uma plataforma de bilhética intermodal de abrangência nacional, deu esta sexta-feira o "pontapé de saída" na cidade de Coimbra, numa cerimónia onde foi assinado o protocolo que o sustenta, entre o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), os Transportes Metropolitanos de Lisboa -- TML e os Transportes Intermodais do Porto -- TIP.