Estão em curso 81 projetos de aquicultura em Portugal, que representam um investimento de 102,8 milhões, com o apoio de fundos comunitários. O Algarve concentra quase metade do total destes projetos.Ainda recentemente, o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, deslocou-se a esta região para visitar um viveiro de amêijoa em mar aberto, em Lagos, que é considerado único no Mundo.