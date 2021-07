Projetos sociais recebem 800 mil euros para ajudar pessoas com deficiência

Trinta e três projetos sociais foram hoje distinguidos, recebendo 800 mil euros para melhorar a qualidade de vida e a autonomia de pessoas com deficiência, no âmbito da 12.ª edição do Prémio BPI Fundação "la Caixa" Capacitar.

Em comunicado enviado à Lusa, o BPI e a Fundação "la Caixa" informam que esta foi a edição com o maior número de projetos sociais vencedores no Prémio Capacitar.

Este prémio "apoia o trabalho de muitos profissionais e voluntários em entidades do terceiro sector, através do financiamento de projetos destinados a promover a melhoria da qualidade de vida, a empregabilidade e a autonomia de pessoas com deficiência ou incapacidade permanente em situação de vulnerabilidade social", indica o documento.

Os projetos vencedores, que receberam em média cerca de 24 mil euros, vão apoiar mais de duas mil pessoas em situação de vulnerabilidade acrescida devido à pandemia de covid-19.

As entidades expõem também os resultados do estudo "Deficiência e Covid-19 em Portugal", do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, que revelam que 37,2% das pessoas com deficiência inquiridas consideravam que o seu estado de saúde se tinha agravado desde o início da pandemia.

Para além disso, em relação ao habitual, 51% referiram que se têm sentido mais tristes ou deprimidos e 58,4% responderam sentir-se mais ansiosos desde março de 2020.

Os projetos financiados pretendem dar respostas sociais às "necessidades prementes" desta população, nomeadamente: "o apoio a terapias especializadas para tratar ou retardar avanços da incapacidade e promoção de serviços ao domicílio; ações de apoio aos cuidadores; apoio psicossocial às pessoas com deficiência e transtorno mental no seu contexto familiar e relacional; promoção de ações que assegurem a integração na sociedade, em atividades socialmente úteis ou em negócios sociais; e atividades de promoção da autonomia, nomeadamente atividades desportivas".

A seleção das candidaturas vencedoras foi realizada através de uma avaliação que analisa os projetos e as linhas prioritárias estabelecidas, sublinha a nota.

Os Prémios BPI Fundação "la Caixa", com uma dotação total aumentada para 4 milhões de euros em 2021, são atribuídos anualmente a fim de apoiar projetos de instituições privadas sem fins lucrativos.

Criado em 2010, o Prémio Capacitar atribuiu desde então cerca de 7,7 milhões de euros a 252 projetos, apoiando mais de 45 mil pessoas com deficiência ou incapacidade permanente.