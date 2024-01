A validade dos atestados médicos de incapacidade multiúsos (AMIM) para pessoas com deficiência será prolongada enquanto estiver a ser avaliado quem pode ser dispensado de ir a uma junta médica. De acordo com o decreto-lei publicado ontem, é garantida “a atribuição e manutenção dos benefícios sociais, económicos e fiscais que tenham sido reconhecidos aos cidadãos com deficiência”.A emissão de AMIM para os doentes oncológicos, no período de 5 anos após o diagnóstico, passa a poder ser realizada por um especialista, e que as juntas podem ir a casa das pessoas que não se podem deslocar para avaliar a incapacidade.