Prolongamento do Estado de Emergência devido à Covid-19 "vai ao encontro das medidas cautelosas"

O secretário de Estado da Saúde disse esta quinta-feira que a decisão do Presidente da República de prolongar o estado de emergência até 02 de maio "vai ao encontro das diferentes medidas cautelosas" que têm sido tomadas devido à covid-19.

António Lacerda Sales, que falava na conferência de imprensa diária de atualização sobre a pandemia da covid-19 em Portugal, salientou que a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa vai ai encontro do "discurso cauteloso" das autoridades de saúde, nomeadamente do Ministério da Saúde e da Direção-Geral da Saúde (DGS), apontando que têm sido tomadas medidas "de acordo com a própria proporcionalidade do próprio surto".

"O decreto do senhor Presidente da República vai ao encontro do nosso discurso cauteloso. O regresso à atividade mais normal não é incompatível com a manutenção da contenção social e das medidas que temos tomado ao longo deste tempo. Isto é um surto global, um surto com grande dinamismo. Pensamos que sim, que o decreto vai ao encontro das diferentes medidas cautelosas que temos vindo a tomar e que vamos com certeza continuar a tomar", disse o governante.

O Presidente da República propôs esta quinta-feira ao parlamento a segunda prorrogação do estado de emergência em Portugal, por novo período de 15 de quinze dias, até 02 de maio, para permitir medidas de contenção da covid-19.

O chefe de Estado anunciou o envio desta proposta para o parlamento numa nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, após ter recebido parecer favorável do Governo.

