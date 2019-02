Nas contas do Executivo, satisfazer as reivindicações dos docentes custa aos cofres do Estado 600 milhões por ano.

Nas contas do Governo, satisfazer as reivindicações dos professores representa um custo para os cofres do Estado na ordem dos 600 milhões de euros por ano.Um valor que as estruturas sindicais contestam alegando que não é conhecida a totalidade dos dados. No decurso das anteriores negociações, foi constituída ...