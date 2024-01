O fim do IVA Zero trouxe, como esperado, um aumento generalizado dos preços dos bens alimentares. No entanto, a subida média fixou-se abaixo dos 6%, a taxa mais reduzida deste imposto. A conclusão é da Deco Proteste, que associa esta contenção nos preços às promoções nestes produtos, de acordo com a porta-voz, Rita Rodrigues.









