Portugal está a afastar-se do valor crítico da matriz proposta, revela Bastonário da Ordem dos Médicos

Ao minuto Atualizado a 14 de jul de 2021 | 11:40

11:36 | 14/07 "Incidência está a descer muito devagar", afirma o bastonário. Com base neste novo indicador proposto, Miguel Guimarães afirma que "estamos em situação de alarme. Mas perto do estado crítico".

11:31 | 14/07 Bastonário da Ordem diz que estamos a descer no novo indicador do estado da pandemia Bastonário da Ordem diz que estamos a descer no novo indicador do estado da pandemia. Estamos neste momento em 93,3, e a descer desde esta terça-feira, segundo confirmou o bastonário.



"Rt está a descer já 6/7 dias. O que puxa todos os índices para baixo. Estamos convencidos de que a vacinação está mesmo a ter efeito", aponta o bastonário.



Acima do 100, entramos em situação crítica e corremos o risco de novo confinamento com este novo indicador.



O referido indicador de que Miguel Guimarães fala:

Bastonário da Ordem diz que estamos a descer no novo indicador do estado da pandemia Bastonário da Ordem diz que estamos a descer no novo indicador do estado da pandemia. Estamos neste momento em 93,3, e a descer desde esta terça-feira, segundo confirmou o bastonário."Rt está a descer já 6/7 dias. O que puxa todos os índices para baixo. Estamos convencidos de que a vacinação está mesmo a ter efeito", aponta o bastonário.Acima do 100, entramos em situação crítica e corremos o risco de novo confinamento com este novo indicador.

11:27 | 14/07 Miguel Guimarães: "Médicos de família não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo" Miguel Guimarães afirma que os médicos de família não conseguem estar em todo o lado.



"Os médicos de família tiveram um trabalho extraordinário durante esta pandemia. Ouvi relevar o papel dos médicos intensivistas. Os médicos de família acompanham 96% dos doentes covid. Quantas vidas já salvaram os médicos de família no trace covid? Também foram requisitados para irem aos lares. Neste momento participam na vacinação... mas os médicos de família, com papel importantíssimo, não conseguem fazer tudo ao mesmo tempo", afirma.



"Não conseguem assegurar a missão principal no sistema nacional de saúde: seguir os doentes habituais. Não conseguem seguir os novos doentes e os novos diagnósticos", diz Miguel Guimarães. "É fundamental que o Ministério da Saúde liberte médicos de família para fazerem o seu papel habitual e contrate outros médicos", sublinha.



11:25 | 14/07 Bastonário pede que matriz de risco passe a ser chamada de "indicador" Bastonário diz que "não ha reforço na saúde pública" e pede que matriz de risco passe a ser chamada de "indicador".



"Nós neste momento devíamos saber como é que começam os surtos. Resultam de que? Festas? Isto é essencial para se perceber que medidas e que vão ser tomadas para controlar a pandemia", defende.



"Questão dos doentes não covid é muito importante. Nós temos obrigação, todos, de ajudar as pessoas. O número de pessoas doentes que está a ficar para trás é demasiado grande", alerta o bastonário.



11:21 | 14/07 Filipe Froes do Gabinete de Crise Covid da Ordem dos Médicos defende "coerência" Filipe Froes do Gabinete de Crise Covid da Ordem dos Médicos defende que esta proposta "inclui um terceiro 'C' - coerência".



"O objetivo é que todos tenhamos capacidade de perceber o porquê de estarmos a fazer isto", aponta.



O especialista enumera o que tem de ser garantido:



- "Os testes de diagnóstico nos indivíduos sintomáticos têm de ser feitos na maior precocidade. Idealmente nas primeiras 12h."



- "Certificados digitais covid: validade de uso deve ser feita de acordo com as variantes em circulação e reinfeções."



-"Devemos centrar-nos nos indivíduos vacinados que se infetam e nos recuperados que voltam a reinfetar-se."



-"A partir de um certo nível de atividade temos de quantificar a alocação de recursos. Ou seja, aquilo que deixamos de fazer na atividade, nos doentes não covid, por impacto da pandemia."

11:17 | 14/07 Bastonário: "Portugal tem sido um exemplo a nível europeu [na vacinação]" "Vacinação tem sido uma mais valia. Portugal tem sido um exemplo a nível europeu. Não só pela forma rápida, mas tem sido também um exemplo dos cidadãos portugueses. Portugueses têm aceitado ser vacinados. Portugueses não precisam de ser obrigados a serem vacinados", afirma bastonário.



"As pessoas estão a aderir a este projeto. Para que os jovens sejam também vacinados temos que os motivar. Temos que ter campanhas que os envolvam", diz fazendo referência ao caso da Grécia em que que existe obrigatoriedade de vacinação.



Miguel Guimarães afirma ainda que "vacinação está a achatar a curva" e faz um agradecimento público ao vice-almirante Gouveia e Melo "pelo trabalho magnífico que tem feito na área da vacinação".

11:12 | 14/07 "Matriz de risco já está ultrapassada", diz Miguel Guimarães "A chamada matriz de risco que foi utilizada durante este tempo já está ultrapassada. Já não acompanha dinâmica da pandemia", alerta Miguel Guimarães



"A evolução da pandemia nos últimos meses tem muito a ver com a vacinação. A vacinação tem um impacto muito grande sobre a letalidade e sobre os internamentos em enfermaria. Não tão expressa em intensivos", acrescenta ao apresentar um gráfico com o indicador com e sem a vacinação da Covid-19.



"Vamos disponibiliza-lo na Ordem dos Médicos", afirma.



"O indicador permite-nos saber em que fase é que nós estamos entre 0 e 100 sendo que 100 é fase crítica", acrescenta. "Matriz de risco já está ultrapassada", diz Miguel Guimarães "A chamada matriz de risco que foi utilizada durante este tempo já está ultrapassada. Já não acompanha dinâmica da pandemia", alerta Miguel Guimarães"A evolução da pandemia nos últimos meses tem muito a ver com a vacinação. A vacinação tem um impacto muito grande sobre a letalidade e sobre os internamentos em enfermaria. Não tão expressa em intensivos", acrescenta ao apresentar um gráfico com o indicador com e sem a vacinação da Covid-19."Vamos disponibiliza-lo na Ordem dos Médicos", afirma."O indicador permite-nos saber em que fase é que nós estamos entre 0 e 100 sendo que 100 é fase crítica", acrescenta.

11:08 | 14/07 Bastonário da Ordem dos Médicos defende que "efeito da vacina é cada vez mais notório" Miguel Guimarães, o bastonário da Ordem dos Médicos, explicou que a "divergência entre as curvas começa em abril. O efeito da vacinação torna-de cada vez mais notório".



"Letalidade, internamentos em enfermaria e intensivos baixaram muito com vacinação", explica.



"Variante delta: 5 casos apenas significa que em 28 dias já estamos com a variante delta a mais de 50%. Como a propagação é exponencial, em 33 dias é de 80%", explicou o bastonário.



"Isto não é uma matriz. É mais do que uma matriz. Um indicador global que nos permite perceber bem com uma analogia relativa à temperatura", apontou. "Da-nos uma fotografia real do que está a acontecer. Perceber aquilo que é preciso fazer em cada momento para conter a pandemia", acrescenta.

11:05 | 14/07 "Novas variantes serão sempre piores", diz especialista "As novas variantes serão sempre piores. Daí que a transmissibilidade e incidência são sempre fundamentais em qualquer indicador. A matriz de risco atual torna-se insuficiente", alerta o especialisra Henrique M. Oliveira.



"Qualquer pessoa em casa pode fazer as contas deste indicador", afirma ainda acrescentando que o mesmo "dá-nos o impacto real da pandemia".

10:58 | 14/07 Henrique M. Oliveira explica proposta Henrique M. Oliveira, um dos responsáveis pela proposta de alteração, começa a apresentar a proposta.



"O número de mortes por caso, letalidade, informação sobre internamentos e sobre as pessoas em cuidados intensivos. Estas proporções têm variado muito e não são constantes. Passam a integrar o indicador", afirma.



"A matriz de risco foi muito útil. Não vamos deita-la fora. Mas é preciso integrar outros indicadores", acrescenta.



"O índice vai variar entre 0 e 100 (temperatura de ebulição). Acima de 100 a situação é muito drástica"



"Acima de 100 a nossa água ferve", sublinha Henrique M. Oliveira. "Este indicador mede o impacto da pandemia para a saúde e para a economia. Um confinamento geral, que queremos evitar a todo o custo, tem efeitos imediatos", aponta. Henrique M. Oliveira explica proposta Henrique M. Oliveira, um dos responsáveis pela proposta de alteração, começa a apresentar a proposta."O número de mortes por caso, letalidade, informação sobre internamentos e sobre as pessoas em cuidados intensivos. Estas proporções têm variado muito e não são constantes. Passam a integrar o indicador", afirma."A matriz de risco foi muito útil. Não vamos deita-la fora. Mas é preciso integrar outros indicadores", acrescenta."O índice vai variar entre 0 e 100 (temperatura de ebulição). Acima de 100 a situação é muito drástica""Acima de 100 a nossa água ferve", sublinha Henrique M. Oliveira. "Este indicador mede o impacto da pandemia para a saúde e para a economia. Um confinamento geral, que queremos evitar a todo o custo, tem efeitos imediatos", aponta.

A proposta de alteração da matriz e risco já está a ser apresentada e evidencia duas mudanças evidentes na forma como a pandemia será gerida.A média de intervalo para avaliação da incidência e transmissibilidade passa a ser de sete dias, de acordo com a proposta. A outra mudança de destaque é a introdução de mortes e internamentos como indicador para avaliação da situação epidemiológica.A proposta é apresentada em Lisboa pelo Bastonário da Ordem dos Médicos e especialistas.