O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Loures propôs esta segunda-feira um acordo às vítimas e aos arguidos do processo referente ao surto de legionella que, em 2014, atingiu o concelho de Vila Franca de Xira. A intenção é evitar que o caso siga para julgamento.





A proposta implica a suspensão provisória do processo e prevê o pagamento de indemnizações entre os 12 500 e os 22 500 euros por parte das empresas arguidas - a Adubos de Portugal (ADP) e a General Electric (GE) - além do pagamento das custas hospitalares de nove vítimas que integram o processo e com as quais não chegaram a entendimento.