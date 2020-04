Proprietária de café condenada a pagar 500 euros à Santa Casa da Misericórdia de Santarém por desobediência durante o Estado de Emergência

A proprietária de um café no Vale de Santarém, concelho de Santarém, foi a primeira empresária a ser condenada a nível nacional pelo crime de desobediência à legislação que rege o atual Estado de Emergência.

Depois de ser apanhada duas vezes em infração pela GNR, o Tribunal de Santarém condenou-a esta terça-feira, 14 de abril, ao pagamento de 500 euros à Santa Casa da Misericórdia de Santarém, mas permite que continue com o estabelecimento em funcionamento, servindo comida em regime de "take away" e café para ser consumido no exterior.

A mulher foi apanhada pela primeira vez em infração na semana passada, tendo sido apenas notificada pela GNR para cumprir as restrições impostas pela legislação em vigor.

Na segunda-feira, dia 13, ao deslocarem-se ao local, os militares encontraram vários clientes no interior do café, a consumir normalmente, pelo que a empresária foi constituída arguida pelo crime de desobediência.

O processo judicial ficou também suspenso pelo prazo de seis meses, pelo que, caso a arguida seja novamente apanhada em infração, o estabelecimento será encerrado.