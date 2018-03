Proprietária de terreno regateou indemnização do Estado até aos 60 mil euros

Ministério ofereceu mais de 37 mil euros por um hectare de terreno para colocar lamas retiradas do Tejo.

Ambientalistas

Ambientalistas da Quercus e da Zero defendem que a operação é ilegal porque os terrenos estão em área protegida.



Outras soluções

Rui Berkemeier, da Zero, diz que há outras soluções de terrenos, mas são mais caras e o ministério tentou o mais barato.



Expropriação

O Ministério do Ambiente não vai expropriar o terreno em causa. Vai tomar posse administrativa e depois devolve-o.

O Ministério do Ambiente enfrenta alguns obstáculos para levar a cabo a operação de retirada de 16 mil toneladas de sedimentos do fundo do rio Tejo, na zona de Vila Velha de Ródão, junto ao cais fluvial. Já tinha sido encontrado um terreno onde seriam depositadas temporariamente as lamas, mas a proprietária, depois de tentar negociar uma indemnização do Estado de 60 mil euros, desistiu e não assinou o acordo.Em declarações ao ‘Expresso’, Raquel Lopes chegou a dizer que agora teme a expropriação dos terrenos. Otentou contactar a proprietária para perceber o que a fez mudar de ideias, mas até à hora de fecho desta edição não obteve resposta. Inicialmente, o Ministério do Ambiente ofereceu uma indemnização de 37 131 euros.Os advogados da proprietária contrapuseram, a 15 de março, com 60 mil euros e arborização com sobreiros em cinco hectares, quando o ministério só ia usar um hectare. No mesmo dia, às 17h50, baixou aos 50 mil euros e três hectares de sobreiro. O ministério contrapôs com 42 mil euros e os cinco hectares de terreno.Depois, desistiu da negociação sem justificação.