Proprietária diz ter arrendado o rés do chão da Mouraria por 750 euros para ser uma loja

Maria di Nunzio, de 78 anos, é a proprietária do rés do chão da Mouraria que ardeu este sábado à noite e provocou a morte de um jovem de 14 anos e de um homem de 30. A mulher diz que arrendou o local em maio do ano passado por 750 euros a um imigrante e que o objetivo era fazer do rés do chão uma loja. Maria não sabia dos beliches e diz estar "chocada com estas mortes no fogo".Ao Expresso, a mulher garante que desconhecia que o rés do chão estava sobrelotado e afirma que os beliches foram lá colocados posteriormente. "É uma loja, e aluguei-a como tal a um cidadão indiano há cerca de um ano por 750 euros. Agora sei que ele alugava a loja para outras pessoas lá viverem, por muito mais dinheiro. Estou tão chocada, tão confusa com a tragédia que aqui aconteceu", conta Maria de Nunzio. As chamas mataram duas pessoas e deixaram 14 feridas, que entretanto já receberam alta hospitalar. Todos os 25 residentes do prédio ficaram desalojados e estão a receber apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A peritagem, feita esta segunda-feira, revelou que os moradores só poderão voltar às suas casas após a realização de obras. A Polícia Judiciária vai inquirir formalmente a proprietária, arrendatário e inquilinos.