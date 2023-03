Proprietários de Alojamento Local protestam por todo o país contra o programa do Governo

Empresários e outros funcionários que dependem do Alojamento Local estão em protesto por todo o país, esta quinta-feira, contra as medidas que deverão ser aprovadas pelo Governo no programa Mais Habitação.Os manifestantes criticam a decisão do Governo de colocar fim à emissão de novas licenças nas cidades e alertam que muitas famílias dependem do Alojamento Local para sobreviver.Em Lisboa, trabalhadores e proprietários entregaram ao presidente da Câmara, Carlos Moedas, um referendo onde colocam o seu ponto de vista sobre o programa.Carlos Moedas manifestou o seu apoio aos manifestantes e também criticou as medidas do programa de habitação do Governo. "Não podemos tomar medidas neste setor sem os presidentes das câmaras", afirmou.

Os manifestantes afirmam que se as medidas avançarem será o fim do setor.