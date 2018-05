Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proteção Civil alerta para burlas relacionadas com coimas da limpeza dos terrenos

Entidade revelou que já teve conhecimento de um caso, que ocorreu no distrito de Viana do Castelo.

Por Lusa | 08:36

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou este sábado para a existência de tentativas de burla relacionadas com coimas sobre alegados incumprimentos na limpeza dos terrenos florestais, referindo que a entidade não cobra multas.



"A Autoridade Nacional de Proteção Civil adverte os cidadãos para a eventualidade de poderem ser abordados por estranhos, que, agindo de má-fé e fazendo-se passar por elementos da proteção civil, visem burlar os desprevenidos, fazendo-os crer na existência de coimas em seu nome devidas pelo incumprimento das obrigações legais de limpeza dos terrenos florestais de que são proprietários", refere a ANPC num comunicado enviado à agência Lusa.



A Proteção Civil revela que já teve conhecimento de um caso, que ocorreu no distrito de Viana do Castelo.



"O burlão em causa demandou um cidadão para que este fizesse o pagamento do valor de uma coima, para um determinado NIB, até ao final desse mesmo dia, sob pena daquele duplicar", adianta a nota.



A ANPC esclarece que os serviços de proteção civil não procedem à cobrança de coimas por incumprimento das obrigações legais de limpeza dos terrenos florestais.



"Recomenda-se que qualquer tentativa feita nesse sentido seja imediatamente participada às autoridades policiais", conclui.