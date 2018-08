Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Proteção Civil alerta para previsão de chuva forte e trovoada na Terceira

Instabilidade provocada por uma depressão em altitude centrada entre os grupos central e oriental, nos Açores.

Por Lusa | 12:18

A Proteção Civil dos Açores alertou para a possibilidade de chuva forte acompanhada de trovoada, particularmente na Terceira, esta quinta-feira, devido à instabilidade provocada por uma depressão em altitude centrada entre os grupos central e oriental.



Em comunicado, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) refere que, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as ilhas do grupo central (Terceira, São Jorge, Graciosa, Pico e Faial) vão estar sob aviso amarelo até às 18h00 locais (mais uma hora em Lisboa).



O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro e revela situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



Devido a estas previsões meteorológicas a Proteção Civil açoriana recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, aconselhando a manutenção da limpeza dos sistemas de drenagem das habitações.



"Não circular sem necessidade, porque pode atrapalhar a circulação das forças de segurança ou cair em buracos ocultados por lençóis de água. Em locais não pavimentados, as águas podem causar erosão dos solos, levando à queda de muros, taludes, postes, entre outros", são ainda alertas da Proteção Civil dos Açores.