Proteção Civil alerta para risco de incêndio "muito elevado e máximo" em seis regiões do país

A Proteção Civil alertou esta sexta-feira para o risco de incêndio "muito elevado e máximo" nas regiões do Centro, Médio Tejo, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve devido à previsão de temperaturas elevadas para os próximos dias.

Num aviso à população, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alerta para o agravamento do perigo de incêndio rural em todo o país, podendo registar-se valores de "muito elevado a máximo" nas regiões do Centro, Sub-Região do Médio Tejo, Região de Lisboa e Vale do Tejo e Região do Algarve.

A ANEPC indica que as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para os próximos dias apontam para uma subida da temperatura máxima com particular incidência para as regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, podendo registar-se temperaturas máximas de 38 graus e mínimas de 25 graus consideradas "acima da média para a época do ano".