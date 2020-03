Proteção Civil alerta para riscos do Aeroporto no Montijo

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu um parecer desfavorável sobre o projeto do aeroporto do Montijo, defendendo que existe "suscetibilidade elevada" para a ocorrência de sismos, tsunamis e acidentes com aeronaves provocados por aves.Na perspetiva da ANEPC, o atual Estudo de Impacte Ambiental não apresenta uma orientação clara para a aplicação dos princípios de prevenção e da precaução expressos na Lei de Bases da Proteção Civil.Por isso, o projeto de construção do aeroporto do Montijo "não deverá ser alheio à definição e concretização de medidas associadas à gestão dos riscos de acidente grave ou catástrofe", apontou a ANEPC.O documento foi enviado à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), com data de 11 de setembro de 2019, mas foi divulgado no domingo pela Plataforma Cívica BA6-Montijo Não!Já a Declaração de Impacte Ambiental, emitida em Janeiro, contou com o parecer negativo de cinco dos concelhos envolvidos (Moita, Seixal, Sesimbra, Setúbal e Palmela), o que coloca em risco a construção, pois a lei determina que "a inexistência do parecer favorável de todos os concelhos afetados constitui fundamento para indeferimento".Cinco municípios do distrito de Setúbal (Montijo, Alcochete, Barreiro e Almada) deram um parecer positivo.