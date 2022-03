Proteção Civil conta 148 ocorrências devido ao mau tempo até às 20h00 em Portugal continental

A Proteção Civil registou, até às 20h00 deste domingo, 148 ocorrências relacionadas com o mau tempo em Portugal continental, sobretudo nos distritos de Faro, Lisboa, Setúbal e Beja, com situações de quedas de árvores, obstruções de via e inundações.

"Das 148 ocorrências que se verificaram, não temos qualquer indicação da existência de feridos ou de vítimas", afirmou José Costa, oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em declarações à agência Lusa, o responsável da Proteção Civil atualizou o balanço feito até às 17h00, que dava conta de um total de 96 ocorrências, com os dados das últimas três horas, até às 20h00, contabilizando um total de "148 ocorrências, sendo que estão maioritariamente relacionadas com inundações, quedas de árvores, limpeza de via e quedas de estruturas".